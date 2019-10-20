Zoran Zaev: Erken seçim 12 Nisan'da

'Kuzey Makedonya' liderleri 12 Nisan seçim tarihinde anlaştılar. Avrupa Birliği’nin üyelik müzakerelerine başlamama kararını takiben gelecek yıl erken seçim yapılmasına karar verildi.

Kuzey Makedonya’nın siyasi liderleri Pazar günü, Avrupa Birliği’nin üyelik müzakerelerine başlamama kararını takiben gelecek yıl erken seçim yapılması kararını verdiler. Başbakan Zoran Zaev, Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile yaptığı görüşmede, ana siyasi partilerin liderlerinin en uygun tarih olarak 12 Nisan'ı seçtiğini açıkladı.

Başbakan Zoran Zaev sosyal medya hesabından 12 Nisan 2020’de yapılacak erken parlamento seçimlerinin yapılacağını yazdı.

Kuzey Makedonya AB ile üyelik müzakerelerini başlatamadı. Zaev, ülkesinin hedef olmaya devam ettiğini de tweetledi.

Zaev, ''NATO üyeliği yaparak bu hayali başardık (Gözlemci üye). Başka bir büyük hayali gerçekleştireceğiz. Makedonya'nın hayali Avrupa Birliği. AB'ye hazır olduğumuzu ve Avrupa değerlerini taşıdığımızı göstermemiz için, müzakere fasıllarını açın'' dedi.

AB’ye üyelik sürecinde olan Makedonya ve Arnavutluk’un birliğe girişine Fransa, Danimarka ve Hollanda itiraz etmişti. Makedonya geçtiğimiz yıl NATO ve AB’ye üyeliği karşılığında ülkenin ismini ‘Kuzey Makedonya’ olarak değiştirmeyi kabul etmişti.