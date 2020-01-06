Zarif'ten Trump'a: Hayatında böyle bir insan denizi gördün mü?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin fotoğraflarını paylaştı.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'a "Hayatında böyle bir insan denizi gördün mü?" diye soran Zarif, şöyle devam etti:
"Hâlâ sana bölge üzerine danışmanlık yapan palyaçoları mı dinleyeceksin? Ve hâlâ bu büyük ülkenin ve onun halkının iradesini kırabileceğini mi sanıyorsun? Batı Asya'da ABD'nin kötücül varlığının sonu başladı."
Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?
Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?
And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?
End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ
— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020