Zarif'ten Trump'a: Hayatında böyle bir insan denizi gördün mü?

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'da Kasım Süleymani'nin cenaze törenine katılan kalabalığın görüntülerini paylaştığı mesajında ABD Başkanı Trump'a 'Hayatında böyle bir insan denizi gördün mü? Hâlâ sana danışmanlık yapan palyaçoları mı dinleyeceksin?' diye sordu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin fotoğraflarını paylaştı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'a "Hayatında böyle bir insan denizi gördün mü?" diye soran Zarif, şöyle devam etti:

"Hâlâ sana bölge üzerine danışmanlık yapan palyaçoları mı dinleyeceksin? Ve hâlâ bu büyük ülkenin ve onun halkının iradesini kırabileceğini mi sanıyorsun? Batı Asya'da ABD'nin kötücül varlığının sonu başladı."