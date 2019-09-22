Zarif: ABD’nin kararı gösteriş

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırının ardından ABD’nin Ortadoğu’ya asker gönderme kararını eleştirerek, söz konusu adımı ‘gösteriş’ olarak niteledi.

ABD'nin vize vermesinin ardından BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, CBS televizyonunda yayımlanan ‘Face the Nation’ programında moderatör Margaret Brennan’ın sorularını yanıtladı.

Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yapılan saldırının ardından ABD’nin Suudi Arabistan’a asker gönderme kararını eleştiren Zarif, Washington’un attığı bu adımın ‘gösteriş’ olduğunu belirtti.

İranlı diplomat, bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalarda ‘her şeyin yanlış yönde ilerlediğini’ söyledi.