Zaharova: Türkiye sınırındakiler dahil tüm topraklar meşru Suriye hükümetine verilmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Suriye'de ve genel itibarıyla bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasının yalnızca ve öncelikle Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tesis edilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu en nihayetinde, Türkiye sınırındakiler de dahil tüm ulusal toprakların meşru Suriye hükümetinin kontrolüne verilmesi anlamına geliyor' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Suriye harekatının başlamasının ardından Suriye'nin kuzeyinde gerilimin ciddi şekilde tırmandığını söyledi. Sputnik'te yer alan habere göre, "Teröristlerin gerilimin tırmanmasından istifade ettiklerini ve sözde uyuyan hücrelerini aktif hale getirdiklerini" söyleyen Zaharova, bunun Fırat'ın doğusundaki hapishanelerde tutulan IŞİD'lilerle onların kamplarda bulunan aile bireylerinin durumuna ilişkin ciddi bir endişe yarattığını söyledi. Rus Dışişleri Sözcüsü, Rusya'nın bölgede çözüme ilişkin tutumunu şöyle açıkladı: "Suriye'nin bu bölgesinde, Suriye'de ve genel itibarıyla bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasının yalnızca ve öncelikle Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tesis edilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu en nihayetinde, Türkiye sınırındakiler de dahil tüm ulusal toprakların meşru Suriye hükümetinin kontrolüne verilmesi anlamına geliyor."

İLGİLİ HABER AKP susmaya devam ederken Rusya'dan mektup açıklaması geldi