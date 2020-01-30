Yüzyılın Anlaşması’na Arap dünyasındaki tepkiler neler?

ABD Başkanı Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile önceki gün ilan ettiği Yüzyılın Anlaşması’na bölgenin komünist ve işçi partileri şiddetle tepki gösterirken işbirlikçi Arap rejimlerinin tepkileri yumuşatmaya çalıştığı gözleniyor.

Trump, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz ile Beyaz Saray’da görüştükten sonra Yüzyılın Anlaşması’nı ilan etti. Rusya’dan ve Türkiye’den gelen ‘bize danışılmadı’ şeklindeki sitemler bir yana Anlaşma’nın esas muhatabı Filistin direnişi ve komşu Arap ülkelerinden farklı tepkiler geliyor. Filistin’de ABD ve İsrail’in bu Anlaşmayı ilan etme cüretini Filistin direnişindeki siyasi bölünmeden aldığı yorumları yapılıyor. Anlaşma’nın açıklanmasının ardından El Fetih lideri Mahmud Abbas’ın ilk olarak Hamas lideri İsmail Haniye’yi araması dikkat çekmişti. Hamas lideri Haniye, El Fetih ve Filistin direnişinin diğer bileşenleriyle Kahire’de toplanmak için hazır olduklarını duyurdu.

Arap rejimlerinin ABD ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye çalıştıkları bir dönemde Anlaşma’nın ilanı bazı Arap ülkelerini zor duruma düşürmüşe benziyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, ABD’nin çabalarını takdir ederken planın diyaloğa açık olması gerektiğini vurguladılar. Ürdün ise 1967 sınırları ve Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması gerektiğini hatırlattı. Planın tek taraflı olmasına şerh düşen Arap Birliği’nin gelecek Cumartesi olağanüstü bir toplantı alması bekleniyor. Arap ülkelerinin bakanlar düzeyinde bir araya geleceği bu toplantıda ortak bir pozisyon belirleyecekleri açıklandı.

KOMÜNİST VE İŞÇİ PARTİLERİ: ANLAŞMA UYGULANMAYACAK!

İsrail’de ve Filistin’de komünist ve işçi partileri Anlaşma’ya karşı mücadele çağrıları içeren açıklamalar yaptılar. İsrail Komünist Partisi, Başbakan Netanyahu ve muhalefet lideri Gantz’ın Beyaz Saray’a ziyaretleri öncesi yayınladığı açıklamada, ilan edilecek anlaşmanın Filistin halkını nesillerce askeri idare ve işgal altında yaşamaya mahkum edeceğini vurguladı. Parti’nin sitesinde anlaşmanın Oslo Anlaşması’yla feshedilen askeri yönetime dönülmesi ve Filistin Yönetimi’nin tasfiyesi anlamına geleceği vurgulandı. İsrail KP’nin Hadaş koalisyonu milletvekili ve Meclis’teki Arap partileri Ortak Listesi’nin lideri Ayman Odeh şu açıklamada bulundu: “Yolsuzlukla suçlanan bir başbakan ile görevi kötüye kullanmaktan yargılanan bir cumhurbaşkanının birbirilerini kurtarmak için yaptığı bu tehlikeli siyasi manevra Filistin halkını yıllarca askeri yönetime mahkum edecektir.” Cumartesi günü İsrail KP’nin de katılacağı protesto eylemleri yapılacağı duyuruldu.

Filistin direnişinin parçası olan Filistin Halk Partisi ve Filistin Komünist Partisi de Anlaşma’ya şiddetli tepki gösterdiler. Filistin Komünist Partisi yayınladığı açıklamada Arap dünyasında bozulmanın ve ABD ile İsrail’e ajanlık yapan bölge güçlerinin bu yolu açtığına işaret etti. Filistin içindeki bölünme ve Oslo anlaşmasının işgale karşı direnişi zayıf düşürdüğünü hatırlatan FKP, Trump’ın Filistin’deki bölünme gerçeğinden güç aldığını vurguladı. Yüzyılın Anlaşması’nın yeni İsrail yerleşimleriyle Filistin halkını evlerinden sürme, topraklarına el koyma ve Filistin Devleti’nin daimi başkenti Kudüsü Yahudileştirmeye yeltendiği ifade edildi. FKP Enformasyon Ofisi imzalı açıklamada, “Amerikalılar ve komplocular istedikleri kadar Filistin’e burunlarını soksunlar, Filistin halkı özgür ve onurlu yaşayacaktır” denildi.

Filistin Halk Partisi ise Filistin Yönetimi’nin İsrail devletiyle tüm anlaşma ve yükümlülüklerinin sonlandırılmasını istedi ve şunları söyledi: “Filistin direnişindeki bölünme ve yanlış politikalar sonucu ülke içinde kötüleşen durum Siyonizm ve Amerikan emperyalizmi tarafından çirkince istismar ediliyor.” Açıklamaya göre Arap ülkelerinin ve bölgenin birikmiş sorunları Trump ile Netanyahu yönetimine bu tasfiye anlaşmasını ilan etme cüreti kazandırmıştır. Başta Oslo olmak üzere İsrail’le yapılan tüm anlaşmaların feshedilmesi, uluslararası kamuoyunun İsrail’i boykot ederek Filistin’le dayanışma göstermesi gerekir.

“Mevcut tehlikeler karşısında halkın tek meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlılığını” ilan eden FHP, FKÖ’nün Filistin halkının tüm kesimleri ve bölgelerini temsil edecek bir role yeniden dönmesi gerektiği vurgulandı. Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde kapsayıcı bir liderliğe ihtiyaç duyulduğu söylenerek Rusya’nın başkenti Moskova’da tekrar buluşulması ve ulusal birliği sağlayacak bir mutabakata gidilmesi gerektiğine işaret edildi. Filistin halkına felaket getirecek yeni bir Balfour anlamına gelen Trump-Netanyahu anlaşmasına karşı Filistin halkı intifadaya çağrıldı.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI' REDDEDİLMİŞTİ

2019 yılında Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nın İzmir’de gerçekleşen buluşmasının sonuç bildirgesinde ABD’nin tasarladığı ‘yüzyılın anlaşması’ reddedilmişti. Bildirgede, “İşgalin sona ermesi için ve kendi kaderini tayin etmek adına, BM kararları ile uyumlu, Filistin halkının direnişini destekleyen, İsrail'in suç teşkil eden uygulamalarını ve sözde ‘yüzyılın anlaşması’ adlı emperyalist öneriyi kınayarak, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu ulusal, bağımsız bir devlet kurulması için” Filistin halkıyla dayanışmasını ilan etmişti.