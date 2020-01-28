'Yüzyılın Anlaşması' bugün açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yönelik planını bugün açıklayacağını duyururken, FHKC Genel Komutanlığı 'Bu anlaşmayı kabul eden herkes haindir' açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya yönelik "Yüzyılın Anlaşması" planının bugün açıklanacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya gelen Trump planın "herkese mantıklı gelecek" bir plan olduğunu ve Filistinlilerin "istemeleri gereken" bir plan hazırlandığını öne sürdü.

Trump, "Filistinliler başta bu planı desteklemeyeceklerdir ancak ilerleyen zamanda onlar da destekleyecektir... Onlar için iyi olan bu. Hatta onlara fazla bonkör. Ne olacağını ilerleyen zamanda göreceğiz. Şimdilik onlar olmadan plan yürürlüğe girmeyecek ve bunda bir sorun yok" diye konuştu.

Trump, "İlerleyen zamanda onların da planı isteyeceği konusunda olumlu düşünüyoruz" diye ekledi.

FHKC: BU ANLAŞMAYI KABUL EDEN HERKES HAİNDİR

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Komutanlığı, bugün açıklanacak plana ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması'nı kabul eden herkes Filistin veya Arap olması fark etmeksizin haindir" denildi.