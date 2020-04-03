Yurtdışı dil okullarının gerçek yüzü salgınla ortaya çıktı: Vurgunculuk

Dil eğitimi sektörünün devleri ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, İrlanda gibi ülkelerde yeni koronavirüs salgınının ardından pek çok öğrenci mağdur ediliyor. Çalışıp para biriktirip iyi bir dil eğitimi almak için yurtdışına giden bir öğrenci yaşadığı mağduriyeti soL'a anlattı.

Eğitimde piyasalaşmanın hâkim olduğu günümüzde iyi bir dil eğitimi almak istiyorsanız, sektörün gelişkin olduğu az sayıda ülkeden birine gitmeniz gerekiyor. Ancak bu epeyce maliyetli. ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, İrlanda’nın başını çektiği ülkelerden birinde eğitim almak için yalnızca yüksek tutarlı okul ücretini ödemek yetmiyor. Bu ülkelere gidebilmek için ödemeniz gereken vize, seyahat, konaklama ücretlerinin yanında hayat pahalılığıyla başa çıkmanız gerekiyor.

Ülkemiz gibi işsizlik ve yoksulluk oranının yüksek olduğu yerlerden birinde yaşıyorsanız böyle bir dil eğitimi alabilmeniz için tüm hayatınız boyunca para biriktirmeniz gerekir. Gitme fırsatını yakalayan birçok emekçiyi ise bu "müreffeh" kapitalist ülkelerde türlü zorluklar bekliyor. Koronavirüsü salgınıyla birlikte dil okulları örgün eğitime ara verince, renkli vaatlerle pazarlanan yurtdışı dil okullarının gerçek yüzü de ortaya çıktı.

Yurtdışında dil eğitimi alan öğrencilerin pek çoğu halihazırda çok kısıtlı bütçelerle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Öğrenciler çoğunlukla yabancı ailelerin yanında, bodrum katlarında ya da garajlarda "konaklama fırsatı" buluyor. Salgınla birlikte öğrencilerin koşulları daha da zorlaştı. Eğitimleri yarıda kalan öğrencilerin para iadesi talepleri dil okulları tarafından reddedilirken alternatif olarak sunulan seçeneklerin getirdiği ek maliyetler ise öğrencinin sırtına yükleniyor.

Geçen hafta içinde Kanada ve ABD’deki kimi dil okulları, öğrencilerine bir yıla kadar kayıt dondurma hakkı sundu. Ancak okullar yol, konaklama, vize, vb. masrafları tekrar karşılama garantisi vermediği için öğrenciler hak kaybı yaşamakla uzaktan eğitime razı olmak arasında seçim yapmak zorunda. Avustralya ve İngiltere’de ise öğrenciye kayıt dondurma hakkı ya verilmiyor ya da pek çok şarta bağlanıyor. Ancak kimi öğrencilerin konakladıkları yerlerde internet bağlantısı dahi yok.

'OKULLAR PARA İADESİ YAPMIYOR, YILLLARIN BİRİKİMİ GİTTİ'

Türkiye’den Kanada’ya dil eğitimi için giden bir öğrenci yaşadıklarını soL’a anlattı:

"İşyerinden aldığım tazminatımla buraya eğitim almaya gelebildim. Aksi takdirde zaten bu parayı biriktiremezdim. Şimdi okul kesinlikle para iadesi yapmıyor ve yalnızca eğitim veriyor gibi görünmek için açtığı kalitesiz uzaktan eğitimlerle bizi geçiştirmek ve hemen mezun edip bizden kurtulmak istiyor."

'ÖĞRENCİLER MAĞDUR EDİLDİ, ÖĞRETMENLER İŞTEN ATILDI'

"Üstelik bu süre zarfında çoğu öğretmeni de işsiz bırakıyor. Bu öğretmenler de genelde dünyanın farklı yerlerinden gelen emekçiler ve şimdi onlar da geçim sıkıntısı yaşamaya başladılar. Toronto, Vancouver gibi kentlerde kiralar yüksek olduğu için birçok arkadaşım bodrum katında ya da aile yanında kalıyor. Bazı arkadaşlarımın internet erişimi de yok ve bu yüzden eğitimlerini sürdüremiyorlar. Evde yemek pişirmek kolay değil çünkü bazı aileler bunu istemiyor. İnternetten hazır yemek sipariş etmek ise pahalı. İş bulmak bugünlerde imkansız ve bir süre daha böyle olacak gibi görünüyor. Öğrenci arkadaşlarım ailelerinden yardım istemek zorunda kalıyorlar ama kur farkı nedeniyle bu çok büyük bir maliyet demek. Kaldıkları evlerden kovulan arkadaşlarım da oldu. Salgın, durumu yeterince zor hale getirmiyormuş gibi dışarı çıkıp ev aramak zorunda kaldılar. Buraya gelmeden önce yaptırmak zorunda olduğum sağlık sigorta şirketim, sigortamın olası hiçbir pandemi tedavisini karşılamayacağını ve bu konuda Kanada hükümetinin benim durumumda olanlara yardım edip etmeyeceğini takip etmemi tavsiye etti. Hepimiz, yalnızca okuldan paramızın kalanını geri alma umuduyla evimizden uzakta bekliyoruz. Uçuşlar zaten iptal edildi burada kalmak durumundayız. Okullar göstermelik derslerle bizi oyalamaya çalışıyor. Geçirdiğimiz her gün masraf. Gördüğümüz ayrımcılık da cabası..."

UZAKTAN EĞİTİM YENİ TİCARİ FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Salgınla birlikte uzaktan eğitim özel okullar için yeni bir ticari fırsata dönüştü. Dil okulları, zorunlu uzaktan eğitim koşulları sayesinde, daha az sayıda eğitimci çalıştırarak daha çok kâr elde ediyor. Fırsatçılık yapmaya çalışan dil okulları, birçok öğrenciyi mağdur ediyor.