Yunanistan'dan Türkiye sınırına 'yüzen bariyer'

Yunanistan, Türkiye’den Yunan adalarına gelen göçü önlemek için yüzen bariyer kullanacak.

Yunanistan hükümeti, Türkiye’den Yunan adalarına gelen göçü durdurabilmek için yüzen bariyer kullanılacağını açıkladı.

Euronews'ta yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı, bu amaçla, 2,7 kilometre uzunluğundaki yüzen bariyer için üç ay içinde teklif vermeleri konusunda özel şirketleri ihaleye davet etti.

Savunma Bakanlığı internet sitesinde yapılan duyuruda, "acil durumda kullanılacak" yüzen bariyerin ne zaman yerleştirilmesinin planlandığı konusuna ise açıklık getirilmedi.

Yunan donanmasının hizmetine verilecek bariyerin toplamda 1 metre 10 santimetre, denizin üstündeki kısmının ise 50 santimetre yükseklikte olması ve üzerinde yarıp sönen ışıklarla donatılması hedefleniyor.

Savunma Bakanlığına göre, bariyer projesi, dört yılık bakım gideri de içinde olmak üzere 500 bin avroya mal olacak.

Geçen yıl Yunan adalarına 60 binin üzerinde göçmen kaçak yollarla geçiş yapmıştı.