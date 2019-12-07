Yunanistan'dan 'Libya'yla mutabakat' tepkisi: Türkiye'nin girişimi yasa dışı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Libya'nın Uluslararası Mutabakat Hükümeti'yle mutabakat muhtırası imzalayarak deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişiminin yasa dışı olduğunu ve hukuki gücü bulunmadığını savundu.

Türkiye ile anlaşma yapan Trablus Merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı alan Yunanistan, Ankara'ya tepkisini sürdürüyor.

Yazılı açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın' yasa dışı olduğunu ve hukuki gücü bulunmadığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, bakanlık, "Anlaşma yoluyla deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişiminin koordinatlarının yayınlanması, Uluslararası Deniz Hukuku ile Yunanistan ve diğer ülkelerin egemenlik haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini doğruluyor" dedi.

Mutabakat muhtırasının Türkiye'nin ikili ve bölgesel düzeyde gerilim istediğini gösterdiğini belirten bakanlık, bu girişimi kınadıklarını kaydetti.

Kasım sonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el Serrac Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelerek, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, yaptığı açıklamada Ankara ile Trablus arasında münhasır ekonomik bölge kurulmasına ilişkin herhangi bir tartışmanın kabul edilemez olduğunu söylemişti.