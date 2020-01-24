Yunanistan'dan Kudüs Ortodoks Patrikhanesi'ne: Fener'e destek verin

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, İsrail’e yaptığı ziyaret sırasında Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos ile görüşerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a tam destek vermesini beklediklerini söyledi.

Euronews'ten Rahmi Gunduz'ün haberine göre, görev süresi 13 Mart’ta sona erecek olan Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Yunanistan’ın, Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin yanında olduğunu ve Ortodoks Hristiyanlığı'nın değer ve ilkelerini savunma çabalarına tam destek verdiğini belirterek şunları söyledi: “Biz bu çerçevede Bizans, Ekümenik Patrikhanesi ve Ekümenik Patrik Bartholomeos’a, özellikle şu anki sıkıntılı zamanlarımızda, Ortodoks Hristiyanlığını destekleme ve temsil etme konusundaki mücadelesine tam destek vermenizi bekliyoruz.”

Ukrayna’nın Ortodoks Kilisesi, geçen yıl Moskova ve Kiev arasındaki krize rağmen Türkiye’deki Fener Patriğinin onayıyla bağımsızlığını ilan etmişti. Bu karara tepki gösteren Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Patriği ile de ilişkileri kesme kararı almıştı.