Yunanistan’da yeni Cumhurbaşkanı belirleniyor: Çipras'tan Miçotakis'in adayına destek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak üst düzey yargıç Katerina Sakellaropulo'yu aday göstereceklerini açıkladı. Eski iktidar partisi SYRİZA iktidardaki Sakellaropulo'yu destekleyeceğini duyurdu.

Yunanistan Başbakanı, sağcı Yeni Demokrasi (ND) partisinin lideri Kiryakos Miçotakis, üst düzey yargıç Katerina Sakellaropulo'yu cumhurbaşkanlığına aday göstereceğini duyurdu.

Sakellaropulo adaylığı Parlamento tarafından onaylanırsa, Yunanistan tarihinin ilk kadın Cumhurbaşkanı olacak ve görev süresi Mart ayında sona erecek olan mevcut Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un yerini alacak.

ÇİPRAS’TAN ND’NİN ÖNERİSİNE DESTEK: SORUMLULUĞUMUZ

Ülkenin eski başbakanı ve SYRİZA lideri Aleksis Çipras bugün yaptığı açıklamada, SYRİZA'nın Katerina Sakellaropulo'nun cumhurbaşkanlığına adaylığı lehinde oy kullanacağını ve bunu “sorumluluk” olarak gördüklerini söyledi.

Çipras, “Yeni cumhurbaşkanına büyük bir çoğunluk tarafından seçilme fırsatı vereceğiz, çünkü önümüzdeki beş yıl boyunca halkımızın birliğini ve demokrasimizi ifade etmek herkesin sorumluluğudur” dedi.

SYRİZA'nın adaylığı onaylaması, Sakellaropulo'nun şimdiye kadar, 300 sandalyeli Parlamento'da 244 milletvekilinin oyunu güvenceye alarak ilk oylamada seçilmesi anlamına gelecek.