Yunanistan’da sosyal güvenlik yasasına karşı kamuda ve özel sektörde genel grev

Yunanistan'da kamu ve özel sektör işçileri, hükümetin yeni sosyal güvenlik yasa tasarısına karşı 18 Şubat'ta genel greve gidiyor.

PAME yayınladığı bir bildiri ile bütün işçileri, gençleri, emeklileri, serbest çalışanları, çiftçileri, bilim insanlarını ve işsizleri 18 Şubat’ta greve çağırıyor.

Syriza hükümetinin sigortanın özelleştirilmesinin önünü açan, fakat işçi ve emeklilerin mücadelesiyle uygulanması geciken halk karşıtı uygulamaları, Yeni Demokrasi hükümetinin kabul edilemez yasa tasarısı ile hızla yürürlüğe konmak isteniyor.

Yeni yasaya göre;

1. Emeklilik yaşı, erkek ve kadınlar için 67 oluyor (ya da 40 yıl sigortalılık ile 62 yas)

2. Ek Sigorta ve Bir Defaya Mahsus Sosyal Yardımlar Fonu (ETEAEP) EFKA (Sosyal Güvenlik Kurumu) 'ya dahil ediliyor ve böylece tamamen kaldırılmasının önü açılıyor.

3. 2010-2012 yılları arasında halk karşıtı sigorta yasaları ile kesilen (Noel ve Paskalya tatillerinde alınan) 13 ve 14. emekli aylıkları tamamen kaldırılıyor.

4. Emeklilik yaş limitlerini düşürecek ya da özel emeklilik hükümleri olan öğretmenler için herhangi bir hüküm bulunmuyor (3075/02 sayılı kanun).

5. ETEAEP kesintileri devlet bütçesinde 71 milyon ve EFKA bütçesinde, 150 milyon avro'yu aşıyor.

6. Devlet garantisi "ulusal emeklilik" adı altında 345 avro ile sınırlandırılıyor.

8. Hükümetlerin yıllar içerisinde, sosyal güvenlik fonlarınlarından yağmaladığı (80 milyar euro) korunuyor ve iadesini sağlayacak hiçbir hüküm bulunmuyor.

'İŞÇİLER HAKLARINI ŞANSA BIRAKMAMALIDIR'

Bildiride “Özellikle son aylarda yalan üzerine yalan söyleniyor. Hükümet çizgiyi aşıyor. Özel sigorta şirketleri, milyarlarca euro kar elde edecekleri icin bu tasarıya gözlerini diktiler. İşçiler haklarını şansa bırakmamalıdır.” denilerek aşağıdaki talepler ile grev çağrısı yapılıyor:

1. Tasarının bir an önce geri çekilmesi,

2. Herkes için kamusal sosyal güvenlik ve ücretsiz sağlık,

3. Tüm halk karşıtı sigorta yasaların yürürlükten kaldırılması,

4. Emeklilik yaşının erkekler için 60, kadınlar için 55e çekilmesi,

5. 13 ve 14. ek emeklilik maaşlarının geri verilmesi,

6. Minimum 600 avro emekli maaşı,

7. Tüm emekli aylıklarına tam devlet garantisi.