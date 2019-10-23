Yunanistan’da partiler arasında mutabakat sağlandı: Diasporada yaşayan Yunanlar oy kullanabilecek

Yunanistan’da meclisteki partiler arasında ülke dışında yaşayan Yunanların seçimlerde oy kullanabilmesi için mutabakat sağlandı.

Yunanistan İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos, iktidardaki Yeni Demokrasi’nin (ND) diasporada yaşayan Yunanların tam oy hakkı alması girişimi için partiler arası mutabakatın sağlandığını açıkladı. Dün akşam partiler arasında görüş birliğinin sağlandığını söyleyen Bakan Theodorikakos, “Bu, 300 milletvekilinin oy kullanması gereken bir yasa tasarısı” dedi.

Mevzuatın yasalaşması için, üçte iki çoğunluk tarafından (200 oyla) onaylanması gerekiyor. Salı günü varılan görüş birliğinin ardından bu hedefin karşılanması bekleniyor.

KOMÜNİST PARTİDEN İTİRAZ: 30 YIL SINIRI OLMALI

ND’nin düzenlediği partiler arası görüşmede, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi milletvekillerinden itiraz geldi. KKE'li milletvekilleri, yalnızca 30 yıldan az bir süredir Yunanistan dışında yaşayanların oy kullanabilme hakkı olması gerektiğini savundular.

ND’nin ilk sunduğu tasarıya göre, ülke dışında yaşayanların oy kullanabilmeleri için herhangi bir yıl sınırı bulunmuyordu.

KKE’nin itirazı üzerine varılan mutabakata göre, diaspora Yunanları, son 35 yıl içerisinde en az iki yıl boyunca Yunanistan’da yaşadıklarını gösteren devlet belgeleriyle kanıtlayabildikleri durumda, oy kullanabilecek.

Oy kullanma işlemi sadece konsolosluk binaları ya da devletin özel olarak belirlediği noktalarda gerçekleşecek.

Siyasal partiler de aday listelerinde diasporadan adaylar gösterebilecek.