Yunanistan’da özelleştirme protestosu: Temizlik işçileri çöp toplamayı bıraktı

Yunanistan’daki sağcı Yeni Demokrasi hükümetinin ‘Büyüme Yasası’ kapsamında kemer sıkma ve özelleştirme politikalarına karşı temizlik işçileri büyük şehirlerde çöp toplamayı bıraktı.

Atina, Selanik ve diğer büyük kentlerde hükümetin kemer sıkma ve özelleştirme politikalarını protesto etmek için belediye işçileri çöp toplamayı bıraktı. İşçiler, muhafazakar hükümetin bazı belediye sağlık, ışıklandırma ve parklar ile rekreasyon projelerinin özelleştirilmesine olanak tanıyan "Büyüme Yasası" hükümlerini protesto ediyor.

İktidardaki sağcı Yeni Demokrasi’nin (ND) "Büyüme Yasası" kapsamında belediyelere ait alanların özelleştirilmesi için belediye meclislerinde çoğunluğun sağlanması yeterli hale gelmesi planlanıyor.

İşçiler, iş güvencelerini ortadan kaldıracak olan özelleştirme politikalarına itiraz ederek yarın mecliste görüşülecek olan "Büyüme Yasası"na karşı, 24 saat sürecek bir grev ilan etti.

Belediye işçileri sendikasının açıklamasına göre, yeni hükümler belediye vergilerinde de bir artışa yol açacak.

İşçileri grevden döndürmek amacıyla bazı belediye başkanları, herhangi bir belediye personelinin işten atılmayacağını taahhüt etti.

Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Miçalis Stavrianudakis'e göre, belediyelerde ihtiyaç duyulan iş gücü yazdan kışa dalgalanıyor. Stavrianudakis, yaptığı açıklamada, özel durumlarda daha yoğun aylar boyunca personeli artırmak için özel bir şirketle yapılan bir sözleşmenin, "daha karlı" olduğunu iddia etti.

Son birkaç gün grevin sürdüğü Atina ve diğer şehirlerde çöp yığınlarının büyümesi, sıcağın da eklenmesiyle etkisini arttırmış durumda.

SAĞCI BELEDİYEDEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ÇÖPLERİNİZİ ATMAYIN

Atina Büyükşehir Belediyesi (ABB), sorunu gidermek amacıyla hafta sonu boyunca ve pazartesi günü bazı çöp toplama çalışmaları gerçekleştirdi. İşçilerin, başkentin ana çöp depolama alanlarına erişiminin engellenme çabalarına rağmen, çöp kamyonlarının yüzde 70'i yüklerini çöplükte bıraktı.

ND’ye ait olan ABB’li yetkililer, yaptıkları açıklamada kent sakinlerine “çöplerinizi atmayın” tembihinde bulundular.