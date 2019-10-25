Yunanistan’da çöp toplayıcılarının grevi sona erdi

Yunanistan’da belediye temizlik işçilerinin grevi işten çıkarma olmayacağının garanti edilmesi sonrası sona erdi.

Yunanistan’da geçtiğimiz gün belediyelere ait park ve diğer kamusal alanların özelleştirilmesine olanak sağlayan yasa tasarısına karşı Atina, Selanik ve diğer kentlerdeki çöp toplayan belediye işçileri greve çıkmışlardı.

Grev İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos ve Atina Büyükşehir Belediye başkanının herhangi bir işten çıkarmanın olmayacağına ilişkin söz vermesi sonrası sonlandı.

Son günlerde kentlerde çöplerin toplamaması kent yaşamını felce uğratırken iktidar partisi ND’ye ait Atina Büyükşehir Belediyesi’nden yetkililer Atina sakinlerine “çöplerinizi atmayın” tembihinde bulunmuştu.