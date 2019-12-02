Yunanistan Türkiye’ye karşı NATO’dan destek isteyecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Londra’daki NATO toplantısında Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladığı anlaşmaya karşı üye ülkelerden destek isteyeceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, partisinin kongresinde Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) anlaşma imzalamasına dair açıklamalarda bulundu.

Londra’da yapılacak NATO toplantısında Türkiye’nin UMH'yle imzaladığı anlaşmaya karşı üye ülkelerden destek isteyeceğini kaydeden Miçotakis NATO’nun, uluslararası hukukun kendi üyesi bir ülke tarafından çiğnenmesine sessiz kalamayacağını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafez de, pazar günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bakanların Türkiye-UMH arasındaki anlaşmanın yasa dışı olduğu konusunda hemfikir olduklarını ve UMH Başbakanı’nın bu tür anlaşmaları imzalama yetkisi olmadığını kaydetti.

Türkiye ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti, "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması"na İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan hükümetleri, Türkiye’yle UMH arasında varılan anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olmadığını belirtiyor.