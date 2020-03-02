Yunanistan sınırda 'gerçek mermilerle tatbikat' yapacak

Yunanistan, sığınmacıları gerçek mermilerin kullanılacağı bir tatbikatla 'caydırma' kararı aldı. Tatbikat öncesi Yunanistan vatandaşlarının Meriç nehri yakınlarında belirli bölgelere girmesi yasaklandı.

Yunanistan Meriç nehri civarında sığınmacıları "caydırmak" adına gerçek mermilerin kullanılacağı bir tatbikat kararı aldı. Önümüzdeki 24 saat boyunca gerçek mermilerle donatılmış makinalı tüfekler, pompalı tüfekler, piyade tüfekleri ve gerçek mermilerin kullanılacağı "tatbikat" için bölgede yaşayanların sınıra yakın belirli bölgelere girmeleri yasaklandı.

"Caydırma" amaçlı silahların kullanılacağı yerlerse doğrudan köprüler ve sınırdan geçişin mümkün olduğu deltalar.

Yunanistan menşeli Evros24'ün haberine göre bahsi geçen alanlarda, atış saatlerinde kişilerin, kamyonların ve hayvanların hareket etmesi veya kalması "kazaları önlemek için" yasaklanırken bölgede patlamamış mühimmatların bulunabileceği aktarıldı ve bunlara dokunulmaması, bulunan patlayıcıların doğrudan polise bildirilmesi tavsiye edildi.

Sabah saatlerinde sınırı geçmeye çalışırken Ahmed Abu Emad adlı Suriyeli bir sığınmacının vurulduğu ve cenazesinin Türkiye tarafına geri getirildiği haberleri gelmişti. Yunanistan hükümet sözcüsü ise sığınmacının vurulduğunu yalanlamıştı.

