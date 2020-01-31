Yunanistan Parlamentosu ABD ile yeni askeri anlaşmayı onayladı

Yunanistan’ın parlamentosu Türkiye ile gerginliğin artmasını takiben ABD ile askeri işbirliğinin arttırılmasını öngören anlaşmayı onayladı.

Yunanistan’da iktidardaki merkez sağ parti Yeni Demokrasi’den (ND) milletvekilleri dün yaptıkları açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'un Atina ziyareti sırasında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşmasını onaylamak için oy kullanacaklarını söylemişlerdi.

Anlaşma, orta ve kuzey Yunanistan'daki Larissa, Stefanovikio ve Dedeağaç’taki Yunan askeri üslerinde ve tesislerinde artan ABD-Yunanistan ve NATO faaliyetlerinin yanı sıra, Girit adasındaki Souda Körfezi ABD deniz üssünde altyapı ve diğer iyileştirmeleri de öngörüyor.

Muhafazakâr milletvekili Ioannis Lambropoulos, oylama öncesinde parlamentoda “Bu, savunmamızın ve ekonomilerimizin karşılıklı yararı için. Egemenliğimizin tehdit edildiği bir zamanda, müttefiklerimizin desteğini arıyoruz.” dedi.

İkisi de ABD’nin müttefiği ve NATO üyesi olan Yunanistan’la, Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de deniz sınırı, petrol ve doğalgaz sondaj hakları ve Libya konusunda anlaşmazlıklar bulunuyor.

Yunan Hükümeti, MQ-9 Guardian uçağı satın almaya ve daha sonraki bir tarihte F-35 savaş programına katılmaya ilgi duyduğunu ifade etti. Planlar, bu ayın başlarında bir Beyaz Saray ziyaretinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından gündeme getirildi.

Parlamentoda dün, eski iktidar partisi SYRİZA, ABD ile genişletilmiş savunma işbirliğini desteklediğini ancak Atina'nın önce ABD'den Türkiye'ye karşı daha kapsamlı bir destek taahhüdü alması gerektiğini savunarak anlaşmayı onaylama lehinde oy vermeyeceğini açıkladı.

Yunan Komünist Partisi (KKE), Yunanistan'ın “tehlikeli denizaşırı maceralara sürükleneceğini” savunarak anlaşmaya karşı dün geç saatlerde başta Atina olma üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.