Yunanistan Komünist Gençliği’nden TKG’ye deprem için dayanışma mesajı

Elazığ’da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem için Yunanistan Komünist Gençliği, Türkiye Komünist Gençliği’ne bir dayanışma mesajı yolladı ve hayatını kaybeden yurttaşlar için başsağlığı diledi.

24 Ocak tarihinde gerçekleşen ve şu ana dek 36 yurttaşın hayatını kaybettiği deprem için Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) bir dayanışma mesajı yayınladı. Yunanistan Komünist Gençliği yolladığı mesajda:

“Yunanistan Komünist Gençliği (KNE), 24 Ocak’ta Türkiye’nin doğusunda meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye Komünist Gençliği’ne ve özellikle depremin kurbanlarıyla ailelerine birlik ve beraberlik duygularını ve desteğini sunmaktadır.

Türkiye ve Yunanistan’daki genç insanlar, deprem, yangın gibi afetler ardından meydana gelen ölümlerin kötü bir şanstan ibaret olduğuna inanmamalıdırlar.” cümlelerine yer verdi.

Güvenli ve insanca bir yaşamın kapitalist düzende mümkün olmadığını dile getiren KNE, bu durumu “Teknolojik ve bilimsel gelişmeler, Türkiye veya Yunanistan hükümetlerinin yaptığı gibi kâr maksimizasyonu için kullanılmadığı takdirde, depreme karşı alınabilecek önlemler için teknik yeterlilik zaten mevcuttur. Bu imkanlar bizim hak ettiğimiz hayatı yaşamamız için, deprem güvenliği hakkı gibi sosyal ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılmalı ve bunlar güvence altına alınmalıdır.” Sözleriyle ifade etti.

Mesaj, “Ülkelerimizin gençliğine güç verebilecek tek gerçek, adil olmayan ölümlerimizin yasını bir daha tutmamak için mücadelemizi problemlerimizin esas sebeplerine yöneltmektir.” Cümlesiyle sonlandırıldı.