Yunanistan Komünist Gençliği 11. Almanya kampını tamamladı

Geçtiğimiz hafta sonu Yunanistan Komünist Partisi’nin gençlik örgütü KNE’nin 11. Almanya kampı gerçekleşti.

Kampın ana başlığı Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yılı dolayısıyla, "Almanya’da sosyalizmin kazanımları" oldu. Yapılan sunum ve panellerde yıllardır süregelen ve son zamanlarda burjuva medyası tarafından daha da yoğunlaştırılan antikomünizm propagandasına işaret edildi.

Alman Demokratik Cumhuriyeti’ni kuruluşundan bitişine kadar anlatan sergiye ise ilgi yüksekti. Sergide ADC’nin cinsel eşitsizlik, gelir eşitsizliği, konut sorunu gibi toplumsal sorunlarda ne derece ilerleme kat ettiği ve bu kazanımların günümüzde Alman burjuvazisi tarafından nasıl yok edilmeye çalışıldığı anlatıldı.

Kampta TKP ve Türkiye Komünist Gençliği (TKG) adına da bir konuşma yapıldı. TKP üyesi Anıl Acar, Alman Demokratik Cumhuriyeti üzerinden yapılan antikomünizm propagandasına karşı mücadele konusunda vurgular içeren bir konuşma yaptı. Uluslararası komünist hareketin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çeken Acar, son zamanlarda tekrar gündeme gelen Kıbrıs konusunda da partinin tavrını hatırlattı. Acar Kıbrıs’ta çözümün anti-emperyalist mücadeleden geçtiğini ve Türkiye Komünist Partisi’nin bağımsız, birleşik sosyalist Kıbrıs Cumhuriyeti‘nden yana olduğunu aktardı.

Bu konuşmanın ardından Sosyalist Alman Emekçi Gençliği (SDAJ) ve Yunan Komünist Gençliği (KNE) Merkez Komite üyesi söz aldı. Son konuşmayı ise Yunanistan Komünist Partisi adına, YKP Avrupa Parlementosu Milletvekili Lefteris Nikolaou yaptı. Nikolaou, sözlerini KNE Selanik festivalinin de şiarı olan Nazım Hikmet'in "Ve senin alnın gibi hür, ferah ve ümitli bir alem kuracağız" dizeleriyle bitirdi.

Kampın son günü Weimar şehrinde bulunan Buchenwald Nazi kampı gezisiyle tamamlandı. Buchenwald'da öldürülen tüm insanlar ve "işçi sınıfının oğlu" olarak da bilinen tarihsel Almanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Ernst Thälmann için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.