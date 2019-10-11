Yunanistan, ABD ve Türkiye’ye ait binaların önünde güvenlik önlemlerini artırdı

Yunanistan’ın kolluk güçleri, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatının başlamasının ardından ‘anarşist saldırılarına’ karşı ABD ve Türkiye’ye ait resmi dairelerin önünde güvenlik önlemlerini artırdı.

Yunanistan'da polis, Türkiye'nin Suriye’deki harekatına yönelik “anarşist tepkiler konusundaki kaygıları” nedeniyle, başkent Atina ve ülkenin diğer bölgelerindeki olası Türk ve ABD hedefleri çevresinde güvenliği artırıyor.

Türkiye Konsolosluğuna 2018 yılının Nisan ayında anarşist grup Rouvikonas tarafından bir saldırı düzenlenmişti. Yunan polisi, güvenlik önlemlerinin artırılmasına gerekçe olarak geçen sene gerçekleşen saldırıyı sundu.

Yunanistan kolluk kuvvetleri ayrıca Türkiye’nin Suriye’deki harekatına karşı eylem çağrısında bulunan yayınları da takip ettiğini duyurdu.