Yunanistan: 24 saatte 963 göçmenin girişi engellendi

Yunanistan’dan yapılan açıklamada son 24 saatte Türkiye’den 963 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Yunanistan 24 saat içinde Türkiye’den sınırı geçmek isteyen 963 sığınmacının geçişinin engellendiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Yunanistan sınırında yetkililerce yapılan açıklamada Pazartesi günü 06.00 ile Salı günü 06.00 saatleri arasında sınırdan geçişi engellenen sığınmacı sayısının 963 olduğu, 52’sinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan sığınmacıların Suriye, Afganistan ve İran uyruklu oldukları bildirildi.

Yunan askeri araçları ve askerlerinin Pazarkule’nin karşısındaki Yunanistan’ın sınır köyü Kestanelik’te devriyesi sürüyor.

AKP’nin sınır kapılarını açma kararının ardından Yunan güvenlik güçlerinin açıklamasına göre sınırı geçmeye çalışan 42 bin sığınmacı engellendi.

