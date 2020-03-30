Yunan iç savaşı direnişçisi Manolis Glezos yaşamını yitirdi

Yunan halkının Alman işgaline karşı direnişinin sembol isimlerinden, eski YKP üyesi Manolis Glezos 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yunan halkı için faşizme karşı direnişin sembol isimlerinden olan Manolis Glezos 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. Glezos bugün 1941 yılının 30 Mayısını 31 Mayısa bağlayan gece Nazi bayrağını Akropolis’ten indirişi ile hatırlanıyor.

İşgal yıllarında YKP ve EAM (Ulusal Kurtuluş Cephesi) saflarında savaşan, diğer savaşçılar gibi yıllarca hapis yatıp sürgünde işkence gören Manolis Glezos Alman ve İtalyan polisi tarafından tutuklanmış, serbest kaldıktan sonra Rizospastis gazetesinin genel yayın yönetmeni olmuştu.

1948 yılında tekrar tutuklanan Glezos 1951 yılında hapis yatarken Birleşik Demokratik Sol Cephesi’nden milletvekili adayı seçildi. 1954 yılında serbest bırakıldı.

1962 yılında Sovyetler Birliği tarafından direnişçiliği, barış için faşizme karşı verdiği mücadele sebebiyle Lenin Ödülü ile onurlandırıldı.

1961 yılında KKE Merkez Komitesine seçilen Glezos 1968 yılında YKP’den ayrıldı. 1980’lerde PASOK milletvekili oldu, daha sonra SYRIZA ile parlamentoya girdi.