Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Libya Başbakanı Thani ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bingazi kentinde Libya hükümeti temsilcileriyle görüşerek, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile 'mutabakat zaptı imzalama hakkının bulunmadığını' söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya ziyaretinde Birleşmiş Milletler’in tanımadığı 'Libya Ulusal Ordusu lideri' Halife Hafter’i ziyaret etti.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada ziyarete dair bir de fotoğraf yayınlandı. Yapılan açıklamada Dendias’in Bingazi ziyareti sırasında Hafter ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, görüşmeye Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Libya özel temsilcisinin de katıldığı belirtildi.

Dendias'ın ülkenin doğusunda hakimiyet kuran Halife Hafter'in yanı sıra Libya Başbakanı Abdullah el Thani ve Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü aktarıldı.

Dendias'ın buradaki görüşmesinde, Libya'nın Batı tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile 'mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını' söylediği bildirildi.

Bingazi'nin ardından Kahire'ye giderek temaslarda bulunan Dendias, salı günü Suudi Arabistan'a, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunmuştu.

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedeflediği belirtilen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.