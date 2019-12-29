Yunan Başbakanı: Türkiye ile Akdeniz'de yetki sorununu çözemezsek BM mahkemesine gideceğiz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında onaylanan 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na götüreceklerini söyledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ve "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalayan Türkiye'ye karşı Atina'dan, "Ankara ile deniz yetki alanı anlaşmazlıklarını çözememeleri halinde Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ) gidecekleri" açıklaması geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, "To Vima" gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile UMH arasında imzalanan ve Türkiye'nin Akdeniz kıyısından Libya'nın kuzeydoğu kıyısına dek münhasır ekonomik bölge (MEB) kurulması anlamına gelebilecek anlaşmayla ilgili soruları da yanıtladı.

Türkiye ile aralarındaki Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik düzeyde müzakere etmek niyetinde olduklarını söyleyen Miçotakis, "Ama şunu açık ve net şekilde söylemeliyiz: Eğer çözüm bulamazsak Yunanistan'ın tespit ettiği anlaşmazlık hakkında Lahey'deki IJC gibi bir uluslararası organın hüküm vermesi gerektiği konusunda uzlaşmalıyız" diye konuştu.