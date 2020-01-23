Yunan adalarında sığınmacı grevi

Yunanistan'ın Sisam, Midilli ve Sakız adalarında bölgesel ve yerel yönetimler ile meslek örgütleri sığınmacı kamplarının aşırı dolu olduğu gerekçesiyle genel greve gitti.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, bölgedeki siyasetçiler ve ticari işletmelerin bağlı bulunduğu dernekler tarafından yapılan açıklamada, "Atina hükümeti hemen her gün Türkiye'den gelen sığınmacıları adalarda kayıtlara geçirilmelerinin ardından anakaraya göndermeli" denildi.

Sisam adasındaki liman kenti Vathi'nin Belediye Başkanı Giorgos Stantzos, "Bu küçük kentimizdeki durumu artık taşıyamıyoruz. Bizim de insan haklarımız var" diye konuştu.

Bölge valisi Kostas Moutzouris de, Yunan Open televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu bir genel grev. Adalarımız acı çeken insanların kayıp ruhlarının deposu olamaz" dedi.

Midilli'deki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da, resmi olarak 2 bin 840 kişilik kapasitesine karşın şu an 19 bin sığınmacının kaldığı bildirildi.

Adalarda yeterli personal olmadığı için korunma hakkına sahip olmadığı tespit edilen sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesi işleminin yapılamadığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Avrupa'ya sığınmacı akınının önüne geçmek amacıyla Türkiye ile 2016 yılında geri kabul anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşma ile Türkiye kendi topraklarından AB ülkelerine geçen sığınmacıları geri almayı, AB de Türkiye’ye mali yardım yapmayı taahhüt etmişti.