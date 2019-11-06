Yoksulluk nedeniyle sokağa çıkan halk 3 milletvekilinin evini yaktı

Irak'ta yoksulluk ve kriz nedeniyle sokağa çıkan halk, Zikar vilayetinde, 3 milletvekilinin evini yaktı.

Irak'ta, işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle başlayan eylemler sürüyor.

Dünkü eylemler sırasında Zikar'ın Eş-Şatra ilçesinde "Sairun" Koalisyonu milletvekillerinden Naci es-Saidi, El-Fetih Koalisyonu'ndan Muna el-Gurabi ile Kanun Devleti Koalisyonu milletvekili Zeynep el-Hazreci'nin evi ateşe verildi.

Eylemlerde can kaybı yaşanmazken, evlerde çıkan yangınların söndürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden eylemlerde 254 eylemci hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.