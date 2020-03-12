YÖK: Akademik personel izinli sayılmayacak

YÖK, üniversitelerde uygulanacak tatile dair açıklamalarda bulundu.
YÖK, üniversitelerde tedbir amaçlı alınan tatil kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
YÖK'ün verdiği detaylara göre:
- Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinliklerin düzenlenmeyecek de düzenlenmeyecek.
- Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.
- Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak.
- Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.