YÖK: Akademik personel izinli sayılmayacak

YÖK, üniversitelerde uygulanacak tatile dair açıklamalarda bulundu.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 12 Mart 2020 20:14

YÖK, üniversitelerde tedbir amaçlı alınan tatil kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

YÖK'ün verdiği detaylara göre:

  • Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinliklerin düzenlenmeyecek de düzenlenmeyecek.
  • Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.
  • Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak.
  • Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

 
Perşembe, 12 Mart 2020 19:03
Saray'daki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi: Okullar bir hafta süreyle tatil edildi
Erdoğan başkanlığında yeni koronavirüs gündemli yapılan ve 5 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınacak önlemleri sıraladı. Buna göre ilk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. Sonraki hafta ise uzaktan eğitim yapılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni koronavirüs gündemli yapılan ve 5 saat süren toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan kararları şöyle sıraladı:

  • İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim görecekler.
  • Spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
  • Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır.
  • Şu ana kadar tespit edilebilen tek vaka var.
  • Cumhurbaşkanımızın da yurtdışı programlarını da bir müddet erteliyoruz.
  • Üniversiteler 3 hafta tatil edildi. 

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da, uzaktan eğitim süreci ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.