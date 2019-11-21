Yeşiller'den Türkiye'ye 'casusluk' tepkisi

Ankara'da Almanya Büyükelçiliği için çalışan bir avukatın casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasına Almanya'da muhalefetteki Yeşiller partisinin milletvekili tepki gösterdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan bir avukatın Türkiye'de casusluk şüphesiyle tutuklanmasına Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ardından bir tepki daha geldi.

Deutsche Welle'ye konuşan Yeşiller partisi meclis grubunun dış politika sözcüsü Omid Nouripour, Yılmaz S. adlı elçilik avukatının tutuklanmasını bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Berlin'in Ankara'ya tepkisini sert bir şekilde iletmesini isteyen Nouripour, "Alman Büyükelçiliği'nin güvenilir gördüğü bir kişiyi tutuklamak, Ankara'nın fitilini ateşlediği provokasyonun bir sonraki aşamasıdır. Burada diplomatik teamüllerin yanı sıra Almanya'daki yürütme organının bizzat kendisi de ihlal edilmiş oluyor" dedi.

Yeşiller milletvekili Nouripour, "Hükümet artık tepkisini açıkça dile getirmeli ve Erdoğan'ın önüne bir dur tabelası koymalıdır" diye konuştu.

Almanya'da yayın yapan medya kuruluşlarından Spiegel, elçilik avukatının Eylül ayında gözaltına alındığını bildirmiş, iddia Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmıştı.

Gazetede yer alan habere göre avukat, "Almanya'da iltica talebinde bulunan muhaliflerin Türkiye'ye döndüklerinde ceza alıp almayacakları, eğer dönerlerse cezaevine konulup konulmayacağı" gibi konularda bilgi edinmeye çalışıyordu. Haberde, Gülen cemaati üyeleri ve bazı Kürtlerin bulunduğu 50 kadar Türk vatandaşının bilgilerinin Türk istihbarat biriminin eline geçmiş olmasından endişe duyulduğu belirtilmişti.