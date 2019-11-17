Yeşiller Partisi'nden Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Almanya'da muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin haftasonu Bielefeld kentinde düzenlenen parti kongresinde Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunuldu.
DW Türkçe'nin haberine göre, delegeler, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekat nedeniyle, Türkiye ile AB arasında varılan mülteci mutabakatına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.
Kabul edilen önergede Alman ordusunun Suriye ve Irak'taki IŞİD ile mücadele görevine son verilmesi de istendi.
Önergede Türkiye'ye yönelik yaptırım talepleri şöyle sıralandı:
İki gün süren parti kongresinin Cumartesi günü yapılan oturumunda, eş genel başkanlar Annalena Baerbock ve Robert Habeck de yeniden göreve seçildi.