Yerli otomobil 'satışa geldi!'

Yerli otomobil TOGG, Fransa'nın ikinci el alışveriş sitesinde sahte ilanla 'satışa çıktı'.

2022 yılında seri üretime geçeceği duyurulan ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılacak olan "yerli otomobil", Fransa'nın en büyük ikinci el alışveriş platformu Leboncoin'da sahte bir ilanla "satışa çıktı".

Euronews'te yer alan habere göre, Leboncoin'da anonim bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan "yerli otomobil"i satmak için ilan verdi.

2020 model elektrikli TOGG marka aracıyla 12 bin kilometre de yol yaptığını iddia eden kullanıcı, ilanı "Erdoğan tayyi" isimli bir hesaptan paylaştı. Yerli otomobilin fotoğraflarını da paylaşan kullanıcının sahte ilanı henüz siteden kaldırılmadığı öğrenildi.

5 Ocak tarihli ilanda, otomobilin fiyatı 30 bin Euro olarak verildi.

"Yerli otomobil"in tanıtım toplantısının ardından konunun uzmanı mühendisler Patronların Ensesindeyiz Ağı'na verdikleri röportajda yerli otomobil hamlesinin dününü ve bugünü anlatmış, meselenin emekçi sınıflar nezdinde ne anlama geldiğini değerlendirmişlerdi.