'Yerleri niye temizliyorsun' cezası iptal edildi

İtalya'nın Venedik kentinde sokakları süpüren Nijeryalı göçmene verilen para cezası gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

İtalya'nın Venedik kentinde sokakları süpüren Nijeryalı göçmene verilen para cezası gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

BBC'de yer alan habere göre, para kazanmak için kentin dış mahallelerinden Mestre sokaklarını süpürmeye başlayan Monday adlı 29 yaşındaki göçmene belediye tarafından 350 avro para cezası verildi.

Para cezası, mahalle sakinleri tarafından büyük tepki toplarken, cezanın ödenmesi için interette para toplama kampanyası başlatıldı.

Gelen tepkiler üzerine belediye yetkilileri, cezanın iptal edildiğini duyurdu.

Monday, süpürdüğü yerin yakınlarına "Sadaka istemeden, dürüst bir şekilde toplumunuza entegre olmak istiyorum. Sokaklarınızı temiz tutacağım ve sadece yaptığım iş için bir katkı istiyorum" yazılı bir pankart koymuştu.