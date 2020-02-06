Yeni Koronavirüs'le global ölçekte savaşabilmek için 675 milyon dolarlık plan

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Yeni Koronavirüs salgınının küresel çapta önlenmesine yönelik 675 milyon dolar değerinde 3 aylık plan hayata geçiriliyor.

Yeni Koronavirüs salgınının Çin’de ve global ölçekte yayılmasını engelleyebilmek ve sağlık sistemleri zayıf olan ülkeleri koruyabilmek amacıyla Şubat- Nisan 2020 dönemini kapsayan 675 milyon dolarlık bir plan hayata geçiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom sağlık sistemi zayıf ülkelerde enfekte insanları teşhis ve tedavi etmek, insandan insana virüs geçişini engellemek ve sağlık çalışanlarını korumak için acil önlem alınması gerektiğini açıkladı.

Plan; uluslararası koordinasyonun hızla sağlanmasına, ülkelerin salgına müdahale operasyonlarının geliştirilmesine ve araştırma-geliştirmeye odaklanacak.

5 Şubat 2020 Avrupa saatiyle 10.00 itibariyle 25 ülke doğrulanmış vaka bildiriminde bulunmuştu ve toplam vaka sayısı da 24 bin 363 idi.