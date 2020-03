Yeni koronavirüs yüzeyde saatlerce kalabiliyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, yeni koronavirüsün ayrosollar ve yüzeylerde saatlerce kalabildiğini belirtildi.

ABD'li tıp dergisi The New England Journal of Medicine'de yeni koronavirüsün ayrasollar ve yüzeylerde saatlerce kalabildiğini belirten bir araştırma yayımladı.

Xinhua'da yer alan habere göre virüsün ayrasollarda üç saate kadar, bakırın üstünde dört saate kadar, karton üzerinde 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelik üzerinde ise 2 günden 3 güne kadar saptanabildiği kaydedildi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından yapılan araştırmaya göre, insanlar virüsü hava ve kirli objelere temas yoluyla kapabilir.

Buna göre virüs taşıyan kişi tarafından üzerine öksürülen veya dokunulan objelerden diğer insanlara bulaşabilir.