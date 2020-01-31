Yeni koronavirüs salgını sebebiyle uluslararası acil durum ilan edildi: Kararın nedeni Çin değil, diğer ülkeler

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etti.

DSÖ Acil Durum Komitesi, yeni koronavirüsün hızla yayılması üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı. Örgütün merkezinde TSİ 15.30'da başlayan toplantıda, 'Koronavirüs salgınının küresel bir sağlık tehdidi' olup olmadığı konusu, 23 Ocak'taki toplantının ardından yeniden ele alındı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 üyeden oluşan Komite toplantısının ardından 1 saat gecikmeli gazetecilerin karşısına geçti. Ghebreyesus, burada yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs salgınına yönelik 'Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)' ilan ettiklerini bildirdi.

Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığının altını çizen Ghebreyesus, kararın ardındaki ana sebebin salgına ilişkin başka ülkelerdeki zayıf sağlık durumu olduğunu söyledi. Karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanan Ghebreyesus, karara rağmen Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.

Ghebreyesus, acil durum ilanının Çin'e yönelik bir güvensizlik oyu olmadığına vurgu yaparak, ülkenin virüsle mücadelesinin beklentilerinin de üzerinde olduğunu dile getirdi.