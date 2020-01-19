Yemen’de Husilerin Suudi destekli güçlere saldırısında 80 kişi öldü

Yemen’de Suudilerin kukla hükümetine ait bir askeri üsse düzenlenen İHA saldırısı sonucu 80 kişi öldü.

Yemen’de Husilerin Marib kentinde Suudi Arabistan’ın kukla hükümetine ait askeri bir kampa düzenlediği hava saldırısında 80 kişi öldü.

Ölü ve yaralıların çoğunun asker olduğu ve istirahat ederken hava saldırısına maruz kaldıkları belirtildi. Suudi Arabistan’da yaşayan kukla hükümetin temsilcisi ve eski Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Husi milislerin Marib’teki askeri kampın mescidine düzenlediği saldırının, barış konusunda ne kadar isteksiz olduklarını ortaya koyduğunu kaydetti. Hadi hükümetine bağlı askeri kaynaklar, Husiler tarafından düzenlenen saldırının silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini aktardı.

Husilerin Hadi Hükümeti'ni devirmesi üzerine Hadi, Suudi Arabistan’a kaçmıştı ve Suudilerle Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği ülkeler ülkeye yönelik işgal harekatı başlatmıştı.

Yemen’de Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyonun başlattığı işgal günümüzün en büyük kolera salgınına ve son yüz yılın en büyük kıtlığına neden oldu.

İşgalcilerin kurduğu kukla yönetimler belli dönemler birbirleriyle de çatışmalarıyla biliniyor. BAE’nin kukla hükümeti “Güney Geçiş Konseyi” ülkenin güneyindeki Aden’i Suudi kuklası Abdurabbu Mansur Hadi’ye bağlı güçlerle çatışarak ele geçirmişti.

