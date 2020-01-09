Yangını söndüremeyen Avustralya, Irak'tan asker çekmeme kararı aldı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Irak'ta bulunan askerlerini geri çekmeyeceklerini açıkladı. Morrison, ülkede büyük yıkıma neden olan yangın dolayısıyla tepkilerin odağında.

Irak Parlamentosu, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlediği saldırıyla öldürmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması kararını almıştı.

ABD bu karara tepki gösterirken Almanya ve İspanya Irak’tan askerlerini çekmişti.

Irak’ta az sayıda da olsa askeri bulunan bir başka ülke olan Avustralya’dan da asker çekme konusunda açıklama geldi.

VOA'da yer alan habere göre, Avustralya Başbakanı askerlerini Irak’tan çekmeyeceklerini açıkladı. Başbakan Scott Morrison yaptığı açıklamada ülkesinin askerlerinin Irak’ta kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Avustralyalı Başbakan, daha önceden planlandığı üzere Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir askeri geminin Hürmüz Boğazı’na gideceğini de söyledi.

Söz konusu gemi bölgedeki petrol tankerlerine koruma görevi için Hürmüz Boğazı’na gidiyor.