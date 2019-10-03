Cemil Fuat Hendek 1989 Alman karşıdevriminin 30'uncu yılında 'Yakın tarihimizden eşi benzeri olmayan bir yağma' başlığıyla kaleme aldığı yazısında '30 yıl önce Sosyalist Almanya'nın emperyalizme, faşizme, insanın insanı sömürüsüne karşı ördüğü duvar, senaryosu önceden kurgulanmış tiyatral bir eylemle yıktırıldığını' belirtiyor. Hendek, 'Alman karşıdevriminin 30. yılında duvarın altında kalanların yanlızca Doğu emekçileri olmadığı, Batı'da yaşayan emekçilerin de bu sürecin kaybedeni olduğu belirtti. Hendek, 'Bu yıl, ADC'nin kapılarını açarak emperyalist saldırganların talanına teslim olmasının 30'uncu yılını kutluyorlar...' dedi.

“Yazıklar olsun, kendi tarihi diye düşmanının ağzından çıkanı ezberleyenlere.”

3 Ekim! Federal Almanya Cumhuriyeti'nin tek ulusal bayramı. Hazırlığına hesapsız paralar dökülmüş merasimlerle, heyecanlı nutuklarla, her yıl biraz daha artan askersel resmi geçitlerle ve en başta ısrarlı yalanlarla kutlanan nedir? Birilerine göre “iki Almanya'nın birleşmesi”... Aslına bakılırsa, Alman işçi ve köylülerinin ilk sosyalist devletini, Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni empeyalist Almanya'nın işgali!

Bu yıl, ADC'nin kapılarını açarak emperyalist saldırganların talanına teslim olmasının 30'uncu yılını kutluyorlar... Üstelik bunu 1918 Kasım Devrimi'nin başladığı kentte, Kiel'de yapıyorlar.

30 yıl önce Sosyalist Almanya'nın emperyalizme, faşizme, insanın insanı sömürüsüne karşı ördüğü duvar, senaryosu önceden kurgulanmış tiyatral bir eylemle yıktırıldı. 18 milyon “hürriyet” diye bağırıyormuş... ADC zaten ekonomik olarak çoktan yıkılmışmış... Geçiniz. Bu propaganda mugalatasını kanıtlayacak tek bir somut veri yok elde. Emperyalizm, Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni ne ekonomik, ne de askeri olarak yıkabilecek güce sahip değildi. Sosyalist devlet, Federal casuslarla elele veren, yıllardır uykuya yatmış azılı antikomünistler ve bir kısmı satın alınmış, gerisi kullanışlı aptallardan oluşan birkaç bin aktivistin köpürttüğü ideolojik saldırı karşısında yenildi. Bir yanda iktidardaki kadroların önemli bir kısmı, öte yanda hain Gorbaçov kliği bunlara dayanarak Sovyetler Birliği'nden sonra dünyanın en gelişkin sosyalist devletini, dünyanın 20. büyük endüstri ülkesini yerle bir ettiler.

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