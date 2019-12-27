WP: Trump, Pompeo'nun yerine geçecek isimler üzerinde duruyor

Washington Post’ta yer alan bir haberde ABD Başkanı Trump’ın, Dışişleri Bakanı Pompeo yerine atamayı düşündüğü isimleri değerlendirdiği iddia edildi.

ABD gazetesi Washington Post (WP), adını vermediği Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek dönem Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’un yerine atayacağı isimler üzerinde durduğunu iddia etti. WP aynı zamanda Pompeo’nun Kansas eyaletinden senatör adayı olacağını da öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gelecek yıl Senato’ya girmeye çalışacağına yönelik iddiaları reddetmiş ve “nihai bir karar vermediğini” söylemişti.

WP’ye konuşan bir kaynak, “Pompeo'nun halefi olma adaylığı için en sık bahsedilen kişinin ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien” olduğunu söyledi.

Diğer adaylarınsa, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Almanya Büyükelçisi Richard Grenell ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun olduğu belirtildi

Mart 2018'de Trump, CIA direktörü Pompeo'yu Dışişleri Bakanı ilan ederek kendisinden “harika işler” beklediğini söylemişti.