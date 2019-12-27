Wikileaks'ten OPCW'nin Duma raporu hakkında yeni sızıntı

WikiLeaks’in sızdırdığı belgelere göre Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü yöneticileri Suriye'nin Duma banliyösünde kimyasal saldırının kurgu olduğunu kanıtlayan raporu ortadan kaldırmaya çalıştı.

WikiLeaks tarafından bugün sızdırılan bir e-postada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) üst düzey bir yetkili, Duma’da kimyasal silah kullanımı iddiasının kurgu olduğunu gösteren belgeyi kuruluşun Dokümanlar Kayıt Defteri Arşivinden kaldırmayı ve “teslimat, depolama, her ne varsa tüm izlerini silmeyi” emretti.

Söz konusu belge, Şam'ın bir banliyösü olan Duma'ya, klor gazı saldırısı düzenlendiğinin iddia edilmesi üzerine müfettiş Ian Henderson tarafından yazılan teknik bir değerlendirme.

Cihatçılar ve Batı medyası o sırada hükümet güçlerinin sivilleri kimyasal silahlarla öldürdüklerini iddia etmişti.

Cihatçıların ve Batı medyasının iddiasına göre hükümet güçleri iki klor dolusu tankı havadan bırakmışlardı. OPCW müfettişi, yerdeki kanıtların havadan atma senaryosuyla çeliştiğini ve tankların elle yerleştirilebileceğini söyledi.

MÜFETTİŞ: SALDIRI BİR PROPAGANDA UYGULAMASI

Sızdırılan e-posta, OPCW'deki Kabine Şefi Sebastien Braha tarafından yazıldı. E-postanın gerçekliği henüz doğrulanmadı, ancak OPCW sızıntı belgeleri yalanlamadı.

Gene WikiLeaks tarafından yayımlanan bir başka belge, birkaç toksikoloji uzmanıyla yapılan bir toplantıyı ve saldırının kurbanı olduğu iddia edilen ve bildirilen semptomların bir klor gazı zehirlenmesi ile tutarlı olup olmadığı hakkındaki görüşlerini özetlemekte. Belgede "Uzmanlar açıklamalarında, semptomlar ve klor maruziyeti arasında bir korelasyon olmadığı sonucuna vardı" denilirken, baş müfettişin etkinliğin "bir propaganda uygulaması" olduğunu öne sürdüğünü de kayıtlara geçti.