Wikileaks soruşturmasında tutuklanan Manning intihar girişiminde bulundu

ABD’de yeniden açılan Wikileaks soruşturmasında gizli oturumda ifade vermeyi reddettiği için yeniden tutuklanan eski ordu mensubu Chelsea Manning intihar girişiminde bulundu.

ABD’de Wikileaks sızıntısında Julian Assange’a ABD ordusunun Irak’ta sivilleri öldürdüğüne ilşişkin belgeler dahil çok sayıda bilgiyi sağladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Obama döneminde serbest bırakılan ve yeni soruşturmada gizli oturumda ifade vermeyi reddedince Mayıs 2019’da yeniden tutuklanan Chelsea Manning intihar girişiminde bulundu.

Kaldığı cezaevinde dün intihar girişiminde bulunan Manning’in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Manning’in Cuma günü ifade vermesi bekleniyordu.

NE OLMUŞTU?

ABD ordusu mensubu Chelsea Manning, 2010'da görev yaptığı Irak'ta tutuklanmıştı.

Manning, ABD helikopterlerinin Iraklı sivilleri öldürdüğü görüntüleri, Afganistan ve Irak'taki savaş cephelerinde meydana gelen olaylarla ilgili yüzbinlerce raporu, Guantanamo'da tutulan mahkumlarla ilgili dosyalar ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait 250 bin yazışmayı yayınlanması için WikiLeaks'e verdiğini kabul etmiş ve Ağustos 2013'te mahkeme tarafından 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama görevinden ayrılmadan birkaç gün önce Manning'e verilen cezayı hafifletmiş ve Manning, yedi yıl cezaevinde kaldıktan sonra Mayıs 2017'de serbest bırakılmıştı. ABD’de açılan yeni soruşturma kapsamında ifade vermeyi reddeden Manning Mayıs 2019’da yeniden tutuklanmıştı.

