Washington'da OHAL ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' olarak tanımladığı yeni koronavirüs salgını sebebiyle, ABD'nin başkenti Washington DC'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

Bowser, ABD'nin başkentinde 6 yeni koronavirüs vakasına daha rastlanıldığını bildirdi.

YAŞIMINI YİTİRENLERİN SAYISI 32 OLDU

ABD medyasında yer alan haberlerde, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısının her geçen gün arttığına işaret edildi.

Ülke genelinde teyid edilen vaka sayısı 1107 oldu. Koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 32'ye çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'pandemi' ilan edilen koronavirüse karşı önlem almak için ülke genelinde bir çok etkinliğin iptal edildiği belirtildi.