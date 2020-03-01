The Washington Post: Bolivya’da Ekim 2019’da seçim usulsüzlüğü yapılmadı

Washington Post gazetesinde, Bolivya’da 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde usulsüzlüğe dair herhangi bir kanıta rastlanmadığına dair bir araştırma yayımlandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Washington Post gazetesinde, Bolivya’da 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde usulsüzlüğe dair herhangi bir kanıta rastlanmadığına dair bir araştırma yayımlandı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Seçim Verileri ve Bilim Laboratuvarı’ndan uzmanlar John Curiel ve Jack Williams gazetedeki makalede, “Seçim güvenilirliği uzmanları olarak bizler Bolivya’da Ekim ayındaki seçimlerde usulsüzlük iddialarını desteklemeyen istatistiksel bilgilere ulaştık.” diye belirttiler.

Bilindiği üzere Bolivya’daki seçimlerde usulsüzlük iddialarının en büyük destekçisi Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) idi. OAS seçim sonrası raporunda, Devlet Başkanı Evo Morales’in kazandığını gösteren sonuçlarda “kasıtlı manipülasyon” ve “ciddi usulsüzlükler” olduğunu iddia ederken, herhangi bir veriye yer vermemişti. 96 sayfa analiz ve 500 sayfadan fazla ek içeren raporda, seçimlerde manipülasyon yapıldığı iddiası için, “Denetim tutanaklarındaki değişiklikler ve anket görevlilerinin imzalarının yanlış olması” gerekçe gösterilmişti.

Öte yandan Meksika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Roberto Velasco da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, MIT uzmanlarının hazırlamış olduğu araştırmada, “araştırmacıların politik bir çıkarı olduğunu düşünmenin mümkün olmadığını” ve OAS’tan “rapordaki eksikliklerin açıklığa kavuşturulmasını ve düzeltilmesini talep edeceğini” duyurdu.