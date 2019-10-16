Volkswagen'e talip çıktı: Romanya görüşmelere başladı

Dün Volkswagen’in Türkiye'de yeni bir tesis kurulup kurulmayacağına dair nihai bir kararı ertelediğini açıklamasının ardından Romanya Ticaret Bakanı, tesisin Romanya’ya kurulması için firmayla görüşmeler başlattığını açıkladı.

Volkswagen Türkiye’ye kurulması beklenen otomobil üretim tesisinin yapımını Suriye’nin kuzeyinde devam eden askeri harekat sebebiyle askıya almıştı. Firma, Türkiye'de yeni bir tesis kurulup kurulmayacağına dair nihai bir kararı ertelediğini duyurmasını takiben Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea, fabrikanın kendi ülkelerine kurulması için firmayla görüşmeler başlatıldığını duyurdu.

Bir Volkswagen sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticisinin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekatının uluslararası alanda tepki çekmesinden dolayı firmaya olası itibar kaybına sebep olacağı yönündeki kaygıları nedeniyle inşatın nihai kararını ertelediğini söyledi.

Romanya kaynaklı Ziarul Financiar gazetesine bugün verdiği demeçte Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea, "Volkswagen Grubu ile yeni görüşmeler başlattık." dedi. Rumen bakan, “Romanya'nın şu anda çok iyi bir teknik raporu var ve bir iş gücü sorunumuz yok” dedi.

Oprea, bu ayın başlarında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından hükümetin çökmesinden sonra yeni bir hükümet oylanana kadar geçici ticaret bakanı olarak görev yapıyor.

Romanya’da, Fransız Renault’ya ait Dacia ve Ford’a ait otomobil fabrikaları bulunuyor.

Türkiye’ye Volkswagen fabrikasının kurulması kararının verilmesinden önce Bulgaristan hükümeti de tesisin kendi ülkelerine kurulması için firmayla görüşmeler başlatmıştı.