Volkswagen'dan 'Türkiye' açıklaması

Volkswagen'in üretim sorumlusu Andreas Tostmann, Türkiye'de kurulması planlanan fabrika için şirketin alternatif bir yer aramadığını açıkladı.

Volkswagen (VW) üretim sorumlusu Andreas Tostmann, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatı nedeniyle ertelenen yeni fabrika kurma planına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Reuters'da yer alan habere göre, kurulması planlanan fabrika için alternatif bir arayışta olmadıklarını belirten Tostmann, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye ilişkin planlar şu anda beklemede. Aktif olarak yeni bir yer arayışı içinde değiliz" dedi.

VW sözcüsü, bir hafta önce yaptığı açıklamada, harekat nedeniyle Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını ertelendiğini duyurmuş ve gelişmeleri "endişeyle takip ettiklerini" belirtmişti.