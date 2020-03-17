Volkswagen üretime ara veriyor

Alman otomotiv tekeli Volkswagen, Avrupa'daki fabrikalarında üretime en az iki hafta ara vereceğini açıkladı.

Volkswagen, koronavirüs salgını önlemi kapsamında Avrupa'daki fabrikalarında üretime en az iki hafta ara vereceğini duyurdu.

Almanya'da birçok üretim tesisinde üretimi cuma gününden itibaren geçici olarak durduracağını açıklayan şirketten yapılan açıklamada İspanya, Slovakya ve İtalya'daki üretim tesislerinde de üretime en az iki hafta ara verileceği bildirildi.

Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkswagen CEO'su Herbert Diess gruba ait markaların üretim tesislerinde de "yakın zamanda" üretimin durdurulacağını ve Avrupa'daki fabrikaların büyük çoğunluğunda en az iki hafta süreyle üretime ara verileceğini söyledi.

Volkswagen Finans Direktörü Frank Witter de yaptığı açıklamada koronavirüsün yayılmasının küresel ekonomiyi etkilediğini belirterek "Bunun Volkswagen Grubu'na etkisinin hangi ağırlıkta olacağı ve ne kadar süreceği belirsiz" diye konuştu. Witter sözkonusu durumdan çalışanların ve ailelerinin etkilenmemesi için önlem aldıklarını savundu.

Dünya Sendikalar Federasyonu daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisi yüzünden alınan önlemler kapsamında işçilerin sağlık ve çalışma haklarının ihlal edilmemesi gerektiği konusunda uyarmıştı.

