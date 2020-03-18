Virüsü yaymaya çalışan KOVİD-19 hastası öldü

Japonya'da sağlık yetkililerinin KOVİD-19 teşhisi koymasının ardından evde kalmasını söylemesine karşın virüsü yaymak amacıyla bir bara giden adam öldü.

Japonya'da virüsü yaymak için bara giden 57 yaşındaki KOVİD-19 hastası öldü.

Japonya resmi ajansı NHK'de yer alan habere göre, Aichi bölgesinde Gamagori kentinde yaşayan hasta, 4 Mart tarihinde KOVİD-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık yetkilileri tarafından evine gönderilmişti.

Hasta, o akşam ailesine virüsü yayacağını söylemesinin ardından ev yerine bir bara gitmiş, söz konusu bar işletmeyi durdurup hasta hakkında polise şikayette bulunmuştu.

Bugün ölen hastanın KOVİD-19 nedeniyle ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.

Söz konusu barın 30'lu yaşlarda bir işçisinin KOVİD-19 testi geçen hafta pozitif çıkmıştı.