Virüsü yaymaya çalışan KOVİD-19 hastası öldü

Japonya'da virüsü yaymak için bara giden 57 yaşındaki KOVİD-19 hastası öldü.
Japonya resmi ajansı NHK'de yer alan habere göre, Aichi bölgesinde Gamagori kentinde yaşayan hasta, 4 Mart tarihinde KOVİD-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık yetkilileri tarafından evine gönderilmişti.
Hasta, o akşam ailesine virüsü yayacağını söylemesinin ardından ev yerine bir bara gitmiş, söz konusu bar işletmeyi durdurup hasta hakkında polise şikayette bulunmuştu.
Bugün ölen hastanın KOVİD-19 nedeniyle ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.
Söz konusu barın 30'lu yaşlarda bir işçisinin KOVİD-19 testi geçen hafta pozitif çıkmıştı.