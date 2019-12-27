VİDEO | Vatandaşlık eylemleri sırasında Hint polisi MOBESE kamerasını kırdı

Hindistan'da müslümanların vatandaşlığa alınmamasını öngören yasaya karşı eylemler devam ederken Uttar Pradesh eyaletinde eylemlere müdahale eden polisin MOBESE kameralarını hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Görüntünün çekildiği gün 5 kişi vurularak öldürülmüştü.
Hindistan’ın Uttar Pradesh Eyaleti, Vatandaşlık Yasası’na karşı düzenlenen protestolar sırasında en fazla sayıda şiddet olayına tanık oldu. Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonucu 19 eylemci yaşamını yitirirken 288 polis yaralandı.
Polis, cuma namazı çıkışında olası eylemlere karşı bugün aldığı önlemleri arttırdı.
Tartışmalı Vatandaşlık Yasası 2019, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan gelen göçmenlere 1 Ocak 2015'ten önce Hindistan'a geldiyse vatandaşlık vermeyi öngörüyor ancak bu yasa Müslümanları kapsamıyor.