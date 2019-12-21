VİDEO | Şili’de polisten eylemciyi ezerek öldürme girişimi

Şili'de eylemlere müdahale eden polisin cinayet teşebbüsü görüntülendi.

ABD destekli hükümetin neo-liberal politikalarına karşı eylemlerin devam ettiği Şili’de polis kuvvetlerinin cinayet teşebbüsü Meganoticias gazetesi tarafından görüntülendi. Polisin iki zırhlı araç arasında sıkıştırarak öldürmeye çalıştığı eylemci hayatta kaldığı ancak kalça kemiğinin kırıldığı aktarıldı.





Polisin öldürmeye çalıştığı eylemcinin kardeşi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Bugün kardeşimi kasıtlı olarak ve acımasızca 2 tane akrepli polis ezdi, şimdi durumu iyi, kalça kemiği kırıldı, anneme ilk söylediği şey ‘bilerek yaptılar’ oldu.

Hoy mi hno fue intencional y brutalmente aplastado x 2 zorrillos de carabineros, ahora está estable, con fractura de pelvis, lo primero que le dijo a mi mamá fue “lo hicieron a propósito” — Valeria (@Valefanteee) December 21, 2019

Şili'de 14 Ekim'den beri süren eylemlerde 26 kişi asker ve polis kuvvetleri tarafından öldürüldü.