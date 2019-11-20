VİDEO | Morales'ten BBC'ye tepki: 'Sizin gibi darbeyi savunan gazetecilerle mücadele etmek için döneceğim'

BBC Mundo’nun Evo Morales’le yaptığı söyleşinin önemli kısımlarının yazılı servis edilen haberde aktarılmadığı ortaya çıktı. Morales’e yönelik küçümser tavrı tepki çeken BBC muhabirinin 'Dönecek misiniz?' sorusuna, Morales 'Sizin gibi darbeyi savunan gazetecilerle mücadele etmek için döneceğim' dedi.

BBC’nin İspanyolca kanalı BBC Mundo Cuma günü Evo Morales’le söyleşi gerçekleştirdi. Farklı dillere de yazılı olarak çevrilen söyleşi BBC Türkçe de dahil olmak üzere İngiliz menşeli kanalın yerel yayınlarında servis edildi.

BBC’nin yaptığı yazılı haberde Morales’in sözleri eksik aktarılırken, Bolivyalı liderin kanala ve BBC muhabirine yönelik tepkilerine de yer verilmedi.

MORALES'TEN MUHABİRE: BENİ ÖLÜ MÜ GÖRMEK İSTİYORSUNUZ?

BBC muhabirinin söyleşi boyunca Morales’in sözleri üzerine konuyu değiştirmeye çalışması ve Bolivya'nın ilk yerli Devlet Başkanı'nı küçümser tavrıysa Latin Amerika kamuoyunda tepki topladı.

Muhabir Gerardo Lissardy'nin, Morales'e gizlediği bir şey yoksa neden Bolivya'dan "kaçtığı"nı sorması üzerine Morales, başına 50 bin dolar konulduğunu söyleyerek muhabire "Beni ölü görmek mi istiyorsunuz?" sorusunu yöneltirken muhabirin soruyu duymazdan gelmesi ve konuyu değiştirmesi dikkat çekti.

"Ne zaman Bolivya'ya döneceksiniz?" sorusunaysa Morales şu yanıtı verdi:

"Henüz bilmiyorum ama her an olabilir. Sizin gibi sağın darbesini savunan gazetecilerle ve takipçilerinizle mücadele etmek için döneceğim."

Muhabirin "Bana karşı savaşmak için mi?" demesi üzerineyse Morales, "Yalanlarınıza karşı" yanıtını verdi.